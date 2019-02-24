طرابلس 19 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، وصول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى مدينة شرم الشيخ على رأس وفد ليبي للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى، التي ستعقد في مصر اليوم وغداً، موضحة أن هذه القمة سوف يشارك عدد كبير من القادة والملوك والزعماء العرب والأوربين، مشيرة إلى أن الملف الليبي سيكون حاضر بقوة على طاولة القمة.وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، وبحثه سبل تشغيل محطة أوباري الغازية للكهرباء، إثر إغلاق حقل الشرارة بسبب إعلان حالة القوة القاهرة لإنهاء مشاكل طرح الأحمال، واستكمال المشروعات التي تم التعاقد لتنفيذها.وتناولت الصحف إعتراف الحكومة البلجيكية لأول مرة، بتصرفها في فوائد الأموال الليبية المجمدة ببنوكها، وتحويل جزء منها لتسديد مستحقات وديون شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا، وهو اعتراف يضع المؤسسة الليبية للاستثمار في موضع شك، بعد تأكيدها أن الأرصدة بحوزتها.وعرجت على تصريحات رئيس البعثة الأممية،غسان سلامة، الذي أكد أن حل الأزمة الليبية يجب أن يرتكز على أساس دستوري وإجراء انتخابات، مضيفا أنَّ العمليات العسكرية ليست حلاً للأزمة الليبية، موضحا أنَّ الحل يكمن في قيام دولة شرعية سيادية.// انتهى //09:02ت م0011