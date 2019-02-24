الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسبعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:10ت م0013