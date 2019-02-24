أحد المسارحة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسانطلقت فعاليات المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها، الذي نظمته مفوضية الكشفية التابعة لمكتب تعليم محافظتي المسارحة والحرث، بحضور محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، ومدير مكتب التعليم الدكتور علي بن محمد عطيف.وتضمنت الفعاليات مشاركة طلاب المدارس في نظافة البيئة الصحراوية والبرية، وبرنامج إزالة الكتابات على الجدران وزراعة الأشجار، بالتعاون مع بلدية المحافظة.وأوضح الدكتور عطيف، أن المشروع الوطني الكشفي يغرس في نفوس الطلاب الشعور بالمسؤولية تجاه ممتلكات الوطن، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على بيئة المجتمع، مشيراً إلى أن المشروع يعزز قيماً راقية من الشعور بالمسؤولية الفردية تجاه الممتلكات العامة .// انتهى //10:08ت م0016