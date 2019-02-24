عمّان 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساستنكرت الحكومة الأردنية اليوم، وبشدة ، اعتقال رئيس مجلس الأوقاف في مدينة القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب فجر اليوم ، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وعد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر أبو البصل، قيام الاحتلال بتوجيه مذكرة جلب لمدير عام أوقاف القدس الشيخ محمد عزام الخطيب، بأنه تصعيد خطير وغير مقبول على الإطلاق ، ويمس الدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس الشريف ولعب بالنار في هذه الظروف العصيبة.وطالب في بيان صحفي، بالإفراج فوراً عن المعتقلين وإلغاء طلب استدعاء مدير الأوقاف في القدس.// انتهى //10:21ت م0021