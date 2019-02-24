سياسي / الأردن يشجب اعتقال رئيس مجلس الأوقاف في القدس من قبل قوات الاحتلال
الأحد 1440/6/19 هـ الموافق 2019/02/24 م واس
عمّان 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس
استنكرت الحكومة الأردنية اليوم، وبشدة ، اعتقال رئيس مجلس الأوقاف في مدينة القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب فجر اليوم ، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وعد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر أبو البصل، قيام الاحتلال بتوجيه مذكرة جلب لمدير عام أوقاف القدس الشيخ محمد عزام الخطيب، بأنه تصعيد خطير وغير مقبول على الإطلاق ، ويمس الدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس الشريف ولعب بالنار في هذه الظروف العصيبة.
وطالب في بيان صحفي، بالإفراج فوراً عن المعتقلين وإلغاء طلب استدعاء مدير الأوقاف في القدس.
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10:21ت م
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