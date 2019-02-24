مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأطلقت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة حملتها الميدانية للخدمات المتنقلة بداية من اليوم ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر التواجد في ست جهات ومحافظات تابعة للمنطقة، في إطار تفعيل مبادرتي "نأتي إليك" و "موجودين " المخصصة للخدمات المتنقلة.ففي محافظة الطائف باشرت الوحدة المتنقلة العمل رسميًا هذا الأسبوع لخدمة الرجال، إذ بدأ العمل اليوم في مقر فرع البريد السعودي، على ان تنتقل غدًا إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويوم الثلاثاء المقبل يستفيد من تواجدها منسوبي قاعدة الملك فهد الجوية، ومن ثم تتواجد يوم الأربعاء المقبل في فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل.وفي محافظة أضم تخدم الوحدات المتنقلة النساء على مدار خمسة أيام، إذ بدأت عملها اليوم في مقر المحافظة، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، من خلال تواجد فريق عمل نسائي متكامل ينهي إجراءات المستفيدات بكل يسر وسهولة.وفي محافظة الموية، تواصل وحدة الأحوال المدنية المتنقلة عملها هذا الأسبوع لخدمة النساء تحديدًا، بعد ان كان أهالي المحافظة من الرجال قد استفادوا من تواجدها خلال الأسبوع الماضي.يذكر أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق، إضافة إلى الوفاة، وطباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //11:09ت م0040