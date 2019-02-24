الجزائر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ردود أفعال الطبقة السياسية من مسيرات الجمعة المطالبة بعدول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لولاية جديدة، مشيرة إلى أن المعارضة ثمنت الحس المتمدن للمتظاهرين فيما حذرت الموالاة من "الفتنة".وتحدثت عن القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ بمصر، لافتة إلى مشاركة عدد كبير من القادة والملوك والزعماء العرب والأوربيين، لبحث الأزمات العربية والشراكة بين الجانبين.وتابعت حراك متظاهري "السترات الصفراء" في فرنسا للأسبوع الـ 15 على التوالي، مشيرة إلى تراجع التعبئة الشعبية.وأشارت إلى إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات مع كولومبيا، مبينة تواصل المواجهات بين الجيش ومتظاهرين حاولوا إدخال مساعدات أمريكية بالقوة من الحدود الكولومبية.ولفتت إلى دعوة المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش"، الأطراف الليبية المتصارعة في مدينة درنة إلى السماح فورا للمساعدات والطواقم الطبية بالدخول إلى منطقة البلدة القديمة كما طالبت بالسماح لبقية المدنيين المتبقين بالمغادرة.وفي متفرقات دولية أخرى، أخبرت عن مقتل 3 جنود من بعثة حفظ السلام الدولية بجنوب مالي في هجوم لمجهولين مسلحين.// انتهى //11:12ت م0041