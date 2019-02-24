جيزان 19 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م واساختتمت بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة من الجلوس لذوي الإعاقة الحركية لأندية مكة المكرمة ونجران وجدة وجازان وأبها والمدينة المنورة فعاليات التجمع الثاني أمس، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بجيزان .وتوج مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان عقيل بن صالح صعابي ومدير وحكم البطولة الحكم الدولي خالد الزغيبي ، الفرق الفائزة في البطولة التي استمرت ثلاثة أيام ، حيث جاء نادي مكة المكرمة في المركز الأول ، ونادي جدة في المركز الثاني ، ونادي نجران في المركز الثالث .// انتهى //11:17ت م0043