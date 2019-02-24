المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م واسنفذت أمانة منطقة المدينة المنورة 12643 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية عبر برنامج " راقب " الهادف إلى رفع أداء الرقابة الصحية من خلال استحداث تقنيات الرقابة الميدانية ورفع إنتاجية المراقبين وتقييم أدائهم من خلال مؤشرات أداء يتم تطويرها باستمرار .وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني، أن الهدف من تنفيذ الجولات الميدانية التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين وتحفيز وتشجيع المطاعم والمجمعات الاستهلاكية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية .مونفذت الجولات على نطاق بلديات البلدية النسائية والحرم والعوالي وأحد والعيون وقباء والعقيق والبيداء والعاقول وأبيار الماشي والفريش والمندسة والمليليح والصويدرة.ويسهم برنامج " راقب " في توثيق وإدارة جميع إجراءات العمليات الميدانية للمراقبين والمراقبات الميدانيين وطرق استقبال المهام في الميدان وإرسال التقارير من الميدان بشكل إلكتروني .// انتهى //11:20ت م0044