وادي الدواسر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسيواصل مسرح الطفل في مهرجان وادي الدواسر الثاني للصقور عروضه، التي تجد إقبالاً وتفاعلاً من الأطفال، وأولياء أمورهم، حيث تتضمن مسابقات ثقافية ورياضية، وفرقاً كرتونية، وفقرات للتعبير عن مشاعر الانتماء للوطن تهدف إلى كسر حاجز الرهبة والانطلاقة في التعبير أمام الجمهور.ويأتي الاهتمام بمسرح الطفل إدراكاً من اللجنة المنظمة للمهرجان بأهمية المسرح كواحد من الوسائل التربوية والتعليمية التي تسهم في تنمية الطفل، عقلياً وفكرياً واجتماعياً ونفسياً وعلمياً ولغوياً وجسمياً، وهو فن درامي تمثيلي موجّه للأطفال يحمل منظومة من القيم التربوية والأخلاقية والتعليمية والنفسية على نحو نابض بالحياة من خلال شخصيات متحركة على المسرح مما يجعله وسيلة مهمة من وسائل تربية الطفل وتنمية شخصيته.// انتهى //11:20ت م0045