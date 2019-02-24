بغداد 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم عدة موضوعات محلية مهمة في مقدمتها تقييم مجلس النواب عند بدء فصله التشريعي الثاني لاداء الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي واستدعاء عدد من الوزراء لمساءلتهم عن الإخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال الأشهر الأربعة الماضية, وسط مطالبات لتاجيل الاستجواب واحتساب المائة يوم التي التزمت بها الحكومة إلى مابعد استكمال التشكيلة الوزارية.كما استعرضت الصحف الجهود المبذولة لاستكمال التشكيلة الوزارية التي مازالت منقوصة من أربع وزراء "الدفاع والداخلية والعدل والتربية".‏وركزت على التحديات التي تواجهها حكومة عبد المهدي خلال المرحلة المقبلة وفي مقدمتها توفير الخدمات والبنى التحتية التي ‏تشمل الكهرباء والطرق والزراعة والصناعة والتربية وإعادة إعمار المدن المدمرة .‏ورجحت صحف العراق انتهاء أزمة مرشح وزارة الداخلية قريبا ,وتقديم أسماء جديدة لشغل هذا المنصب على أن يختار رئيس الوزراء الشخص الأنسب من بين الأسماء التي ستقدمها له الكتل السياسية .‏ وتطرقت صحف اليوم إلى الجهود المبذولة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ,منوهة بدور المجلس الأعلى لمحاربة الفساد الذي أعلنت الحكومة عن تشكيله مؤخراً في هذا المجال.وفي الشأن الأمني تناولت الصحف تسلم السلطات العراقية الوجبة الأولى من الدواعش الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في سوريا تمهيدا لمحاكمتهم وإيقاع القصاص بهم.// انتهى //11:20ت م0046