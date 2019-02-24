عام / "هدف" يعقد ورشة عمل للتعريف ببرامج دعم التدريب في المدينة المنورة
الأحد 1440/6/19 هـ الموافق 2019/02/24 م واس
المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس
ينظم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يوم الأربعاء 29 جمادى الآخرة الجاري ،ورشة عمل للتعريف ببرامج دعم التدريب " برنامج تمهير, وبرنامج الشهادات الاحترافية, ومنصة دروب " .
وتهدف الورشة إلى رفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية لتمكينهم من العمل, ورفع إسهام المواطنين والمواطنات لدى المنشآت في سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم لموائمة احتياجات سوق العمل.
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