المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسينظم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يوم الأربعاء 29 جمادى الآخرة الجاري ،ورشة عمل للتعريف ببرامج دعم التدريب " برنامج تمهير, وبرنامج الشهادات الاحترافية, ومنصة دروب " .وتهدف الورشة إلى رفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية لتمكينهم من العمل, ورفع إسهام المواطنين والمواطنات لدى المنشآت في سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم لموائمة احتياجات سوق العمل.// انتهى //11:22ت م0047