مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأزالت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة 16 مبسطاً مخالفاً لبيع مياه زمزم على طريق الهدا السريع.وصادرت فرق الرقابة الميدانية المكونة من 21 مراقبا و 34 عامل نظافة ، 174 جالون .وحذرت البلدية من استعمال عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر التي تعرض على الطرق بواسطة باعة متجولون ، نظراً لتعرضها المباشر لأشعة الشمس ولسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحية، مؤكدةً متابعتها لمختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية لتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.// انتهى //11:29ت م0048