تونس 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستابعت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا ليوم، الأوضاع في الجزائر وخروج عدد من المظاهرات المعارضة لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.وتطرقت في الشأن الليبي، إلى تضارب الأنباء حول سيطرة الجيش الليبي على مدينة مزرق الحدودية بعد مواجهات مع مليشيات مسلحة أجنبية، مشيرة في السياق إلى انطلاق أعمال اجتماع أمني لدول الجوار الجنوبية لليبيا في النيجر، لبحث تنفيذ خطة تأمين الحدود المشتركة مع ليبيا.وأبرزت في شأن آخر، استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية أول قمة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والتي من المنتظر أن تبحث عددا من القضايا التي تثير اهتمام الجانبين ومن بينها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية .وكتبت عن مواصلة الآلاف من محتجي "السترات الصفراء" تظاهراتهم للأسبوع الخامس عشر على التوالي في العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى، احتجاجا على قرارات اقتصادية حكومية.وتحدثت صحف تونس، عن تحذير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش السلطات الفنزويلية من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وذلك عقب اشتباكات بين قوات الشرطة الفنزويلية ومتظاهرين مؤيدين للمعارضة، مشيرة في السياق الى إغلاق السلطات الفنزويلية حدودها مع عدد من دول الجوار.ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني، ونفي الولايات المتحدة نيتها الانسحاب من كوريا الجنوبية.// انتهى //11:49ت م0050