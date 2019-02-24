بيت لحم 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأدانت حكومة تسيير الأعمال، حملة الفلسطينية الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وطالت اليوم رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف الباحث والكاتب الدكتور ناجح بكيرات.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم إن "إقدام الاحتلال على تنفيذ حملة الاعتقالات والمساس بالمرجعيات الدينية، يعتبر تصعيداً خطيراً، ودفعاً بالأوضاع في مدينة القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة الى مزيد من التوتر في تجاوز سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية".وحمل المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر والذي يطال كافة الأوضاع ومستويات الحياة في أرضينا المحتلة.وطالب المتحدث الرسمي، بتدخل المجتمع الدولي لضمان الإفراج عن المعتقلين ووقف حملة التصعيد الاحتلالي.// انتهى //13:03ت م0071