القاهرة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

يعقد غدًا بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع السادس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، وذلك بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشؤون القانونية -الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب" والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك على مدي يومين.

وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب الوزير مفوض ياسر عبد المنعم، في تصريح اليوم، أن الاجتماع سيستكمل مناقشة مشروع مواد الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم "1137-د34" الصادر نهاية شهر نوفمبر الماضي والذي نص في فقرته الثانية على " عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية للنظر في الوضعية القانونية للاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.

ونوه عبد المنعم بأن تشكيل هذه اللجنة يندرج في سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين نظراً لما تمتله من أهمية قصوى في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

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13:08ت م

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