جيزان 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق24 فبراير 2019 م واستنظم غرفة جازان غدًا، دورة تدريبية بعنوان "تخطيط وإدارة العلاقات العامة في المنظمات" يقدمها الدكتور ضيف الله بن أحمد الحقوي، وذلك بمسرح الغرفة.وتتضمن الدورة العديد من المحاور التدريبية حول الأسس والمفاهيم الخاصة بالعلاقات العامة، وأدوار ومسؤوليات العلاقات العامة، ومهارات التخطيط، وإعداد الخطة السنوية للعلاقات العامة، وسمات مسؤولي العلاقات العامة، إلى جانب أنشطة العلاقات العامة في العصر الرقمي.// انتهى //13:14ت م0073