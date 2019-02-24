مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساعتمد أمانة العاصمة المقدسة تجربة الرقابة الميدانية الإلكترونية للبلديات الفرعية والإدارات ذات العلاقة عن طريق نظام " ميدان " وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية ضمن مبادرة التحول إلى " مكة الأذكى "، إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" لهذا العام .ويأتي تفعيل ذلك إسهاماً في تحسين جودة الحياة في العاصمة المقدسة وبناء منظومة تقنية ذكية متكاملة لتحسين المستوى الرقابي.وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة المهندس طلال يماني، أن نظام ميدان الإلكتروني سيطبق في مرحلته الأولى على مجموعة من البلديات الفرعية و بعض الإدارات المركزية ذات العلاقة و سيتم العمل على تفعيل جميع البرامج التقنية لتكون ضمن منظومة رقابية موحدة لتحسين آلية الرقابة والتفتيش.من جانبه أفاد مدير مشروع الرقابة الميدانية " ميدان " المهندس محمد فرج ،أن النظام يهدف لتوحيد جميع الأعمال الرقابية البلدية و جعلها إلكترونية مما يساعد على ضبط المخالفات بشكل دقيق و تعزيز الشفافية وثقة المجتمع بالرقابة و زيادة الإيرادات البلدية و ضبط الجودة في المنشآت و تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.// انتهى //13:18ت م0074