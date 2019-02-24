تبوك 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات بعد غدٍ، وعلى مدى ثلاثة أيام أولمبياد التطبيقات الذكية ،بعنوان "تحدي البرمجيات"، بمشاركة 25 إدارة تعليمية على مستوى المملكة.وأكدت مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية بمنطقة تبوك (بنات) نجلاء بنت سليمان الشامان، أن أولمبياد التطبيقات الذكية يأتي في إطار مواكبة التطور العالمي والعلمي، وانطلاقاً من أهمية تلبية احتياجات الطالبات في ميادين المعرفة المختلفة وخاصة التكنولوجية منها، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في استحداث مناشط متنوعة، تطبق من خلالها الطالبات معارفهن في العلوم والتربية والتقنية، وتنمي مهارات الإبداع وحل المشكلات، مشددةً على دورها في إعادة صياغة اهتمامات الطالبات لميادين التعلم والمعرفة، وتنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، كما أنها تعمل على تأهيل الطالبات لتمثيل المملكة بشكل مشرف في المنافسات الإقليمية والدولية.وأشارت مديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح من جانبها إلى أن المسابقة عبارة عن فعالية علمية تنافسية جماعية تمزج بين العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بحيث تجتمع فيها الطالبات لعرض تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في أجواء مليئة بالتنافس والتحفيز والدافعية، وتستهدف طالبات التعليم العام ويتم تنفيذها سنوياً ضمن خطة نشاط الحاسب الآلي بمستويات متعددة مدرسي ومحلي ووطني، لافتةً إلى أنه من خلال نتائجها يتم الترشيح للتصفيات النهائية ومن ثم للمشاركات الإقليمية والدولية، موضحةً أن المسابقة تتضمن أربعة مراحل، المرحلة الأولى تصفية المدارس يليها تصفية الإدارات التعليمية، ثم المرحلة الثالثة ويتم فيها التصفية النهائية لأولمبياد التطبيقات الذكية حيث يتم التحكيم من قبل فريق مؤهل يتم اختياره من قبل الإدارة التعليمية المستضيفة، فيما تتضمن المرحلة الرابعة المشاركات الإقليمية والدولية، حيث يتم الإعداد والتجهيز للطالبات المتأهلات من المرحلة الوطنية بشكل نهائي للمشاركات الإقليمية والدولية.يذكر أن برنامج الأولمبياد يتناول التحكيم للمشاريع المقدمة من الإدارات التعليمية المشاركة وعددها (62) مشروعاً، وبرنامج إثرائي بعنوان "المفاهيم البرمجية باستخدام المايكروبت".// انتهى //13:20ت م0075