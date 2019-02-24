القاهرة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وذلك على هامش القمة العربية الأوروبية التي تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على مختلف الأصعدة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود التوصل لتسوية سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض دول منطقة الشرق الأوسط.//انتهى//13:24ت م0077