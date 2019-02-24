‎الباحة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسيشهد معرض الكتاب الرابع الذي تنظمه جامعة الباحة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة غداً، أولى الفعاليات المصاحبة له, بإقامة محاضرة بعنوان "دور المملكة العربية السعودية في تحقيق السلام العالمي"، يقدمها معالي السفير علي عسيري , وذلك بمقر المعرض بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.ويهدف المعرض الذي يستمر 10 أيام، إلى صقل مهارة القراءة والاطلاع في أوساط الشباب والفتيات للوصول لمجتمع معرفي، والعناية بالنشر والتأليف وتشجيع الطلبة ومنسوبي الجامعة على ذلك، إضافة إلى توفير مساحة لالتقاء المفكرين والمؤلفين والكتاب ودور النشر لتبادل الآراء والأفكار والخبرات فيما بينهم، وكذلك تيسير وتسهيل وصول القارئ والباحث على حدٍ سواء للكتاب والمادة العلمية التي يحتاجها .// انتهى //13:28ت م0080