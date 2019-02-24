الخبر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسيعقد مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم الثلاثاء القادم، لقاء المسؤولية الاجتماعية تحت عنوان "رؤية وتحقيق"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في مقر سايتك في الخبر.وأوضح مشرف العلاقات العامة في سايتك وليد الرشيد أن اللقاء يهدف لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في دعم البرامج والفعاليات التي تخدم جميع شرائح المجتمع، وتبادل الخبرات والتجارب حول تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالمنظور الحديث.وأبان الرشيد أن اللقاء سيتناول 6 محاور وهي: دور القطاع الحكومي والشركات والبنوك في دعم المسؤولية الاجتماعية، دور الإعلام في دعم برامج المسئولية الاجتماعية، إبراز دور الجهات المشاركة في خدمة برامج المسؤولية الاجتماعية، عرض أحدث التجارب في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، استعراض قصص النجاح وأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، إضافةً إلى المبادرات وكيفية دعمها.وأضاف مشرف العلاقات العامة أن لقاء المسؤولية الاجتماعية سيتضمن 7 محاضرات وهي : مبادرون، دور البنوك السعودية في المسؤولية الاجتماعية، ثقافة المسؤولية الاجتماعية أسلوب حياة، المسؤولية الاجتماعية ومسارات تفعيلها، أثر تفعيل المسؤولية الاجتماعية على مستفيدي المنظمات الحكومية، الواقع المأمول للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، والابتكار في برامج المسؤولية.// انتهى //13:28ت م0081