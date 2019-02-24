الدمام 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسنظمت وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للتعليم الأهلي اليوم, فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل ‏المراجعين الخارجيين في نظام الجودة في التعليم الأهلي ، واستضافته إدارة تعليم الشرقية وذلك في فندق كارلتون المعيبد بالخبر.وأوضح مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن أبواب الوزارة مشرعة لتقديم أنواع الدعم وفرص التحسين لقطاع التعليم الأهلي وتشجيع المستثمرين، بما يضمن جودة مخرجاته بوصفه شريكاً استراتيجياً في خارطة المنظومة التعليمية.وأكد أن التعليم الحكومي والأهلي يسهمان في خدمة العملية التعليمية في ظل الدعم السخي الذي يشهده قطاع التعليم من القيادة الرشيدة .من جانبه أشار مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الشرقية عوض المالكي، أن البرنامج الذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي في عدد من المناطق التعليمية في المملكة يهدف إلى تحديد مجالات ضمان الجودة في التعليم الأهلي من خلال مخرجات علمية دقيقة تشمل دراسة وتحليل الممارسات العالمية ومصفوفة المنطلقات الوطنية ذات العلاقة حسب توجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 م.وأشار إلى اعتماد المشروع في تحديد مجالات ضمان الجودة على المنهج الوصفي التحليلي للممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والعالمية المرتبطة بضمان جودة التعليم الأهلي، وخطة تطبيق نظام ضمان الجودة وتوظيف نتائج تطبيق النظام لرفع جودة التعليم الأهلي في المملكة.ويشهد البرنامج مناقشة العديد من المحاور وورش عمل تسلط الضوء على مكونات نظام الجودة وأدوات القياس، والوقوف على محور الإطار المرجعي، واستعراض مهام ومسؤوليات المراجع الخارجي، ومناقشة مهارات وكفايات المراجع الخارجي، والوقوف على قيم وأخلاقيات المراجع الخارجي، الهادف إلى تأهيل المشرفين والمشرفات وإعدادهم بشكل يتوافق مع متطلبات الميدان التربوي لتحقيق أهداف الجودة في التعليم الأهلي والعالمي.//انتهى//13:31ت م0082