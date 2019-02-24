الدمام 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم ،السفير الإيطالي لدى المملكة لوكا فيراري.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشاد السفير الإيطالي بالتطور الذي تشهده مناطق المملكة كافة، ومن بينها المنطقة الشرقية التي تشهد نمواً حضارياً مضطرداً ،متمنياً للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.// انتهى //13:33ت م0083