الأحساء 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة تعليم محافظة الأحساء اليوم، برنامجاً بعنوان" العمل الجماعي"، بمشاركة 40 طالباً من مختلف المدارس، ويهدف إلى رفع مهارة الطالب وإكساب مواهب جديدة للعمل الجماعي، وذلك في مقر بيت الطالب.واستعرض البرنامج عدداً من المحاور أبرزها: مهام العمل الجماعي وأهمية كسب الطالب المهارة القيادية والعمل الجماعي وفق منهجية علمية، وتعريف الطالب بالمفاهيم والفوائد الأساسية للعمل الجماعي، إضافةً إلى التعرف على بعض التجارب في هذا الجانب.وأوضح المنسق العام للبرنامج رئيس قسم البرامج العامة والتدريب ظافر الجربوع، أن العمل الجماعي يحقق الأهداف ويختصر المسافات ويوفر الوقت للطالب، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي لتأكيد دور تعليم الأحساء ممثلاً بإدارة النشاط الطلابي، لتدريب الطلاب على النظرية التعليمية بالتطبيق الفعلي مما يسهم في تعزيز المعرفة للطالب بالمستقبل.// انتهى //13:33ت م0084