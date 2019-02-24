أبها 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسنفذت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس عددًا من الدورات التدريبية والمحاضرات المتنوعة وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصحي والتثقيفي والتوعوي الذي يقام هذا العام في محافظة "بارق".واستهدفت الدورات والمحاضرات أفراد المجتمع المحلي وموظفي وموظفات الإدارات الحكومية والطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في بارق، واستفاد منها أكثر من 550 متدربا ومتدربة.وشاركت الدكتورة إيمان عبدالقادر عبدالله الشهاري بمحاضرة عن مرض السكري ووسائل تشخيصه وطرق الوقاية، والعناية بمريض السكري أسريا ومجتمعيا، فيما جاءت الدورة الثانية تحت عنوان "الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة الانجليزية للمدربة إشراقة محمد شملت كيفية اكتساب المهارات اللغوية، وأهمية التمكن من اللغة في مراحل التعليم المتوسط والثانوي.وعُقدت دورة في "مهارات البحث العلمي" لـلدكتورة سامية الأمجد ،هدفت إلى ضبط وحصر مشاكل غياب مهارات البحث العلمي، وتحديد طريقة تنمية المعلمات للبحث، والتحليل.ودورة أخرى عن تطوير القدرات والمهارات الإدارية للمشاركين، لـلدكتور محمد المزاح، وهدفت إلى تدريب المشاركين على وضع خطة مستقبلية لأنفسهم، وتحديد مفهوم التخطيط، وأهميته، وفوائده، بالإضافة لدورة أخرى قدمتها الدكتورة خالدة محمد أحمد في "خواص زيوت الطعام وتأثير إعادة استخدامها علي صحة الإنسان"، كما قدمت المدربة الدكتورة سمية عكاشة محاضرة بعنوان "وقفات لغوية مع آيات القرآن الكريم"، وقدم المدرب الدكتور أديب عبدالوهاب دورة تدريبية في تطوير الذات.// انتهى //14:43ت م0123