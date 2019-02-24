الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسبدأ وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس اللواء علي بن فهد السبهان اليوم , زيارة إلى منطقة حائل, وذلك في إطار التعاون بين المجلس ومجالس المناطق.واستهل وفد مجلس الشورى زيارته لمنطقة حائل بزيارة إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بمنطقة حائل, حيث كان في استقباله مدير عام فرع هيئة المدن الصناعية بمنطقة حائل والقصيم المهندس ماجد الراضي وعدد من المسؤولين.وفي بداية الزيارة قدم مدير عام فرع هيئة المدن الصناعية بمنطقة حائل والقصيم عرضاً عن الهيئة ودورها في المجال الصناعي وجهودها في تطوير مدنها بكافة الخدمات وتأمين كافة متطلبات الموارد البشرية العاملة فيها.بدوره أثنى وفد مجلس الشورى على أهداف الهيئة ومنجزاتها والنجاحات التي تحققت وخططها المستقبلية لتطوير المستوى الصناعي والتقني في مختلف مناطق المملكة, مطالباً بتسريع التواؤم مع متطلبات رؤية المملكة 2030 وما توفره من فرص استثمارية واعدة وما ستحققه من إيجاد العديد من الفرص للعمالة الوطنية.ثم تجول وفد مجلس الشورى على بعض المصانع العاملة في منطقة حائل شملت الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة (وهج) ومصنع شركة أجا فارما الدوائية.يذكر أن وفد مجلس الشورى برئاسة اللواء علي بن فهد السبهان يضم عدداً من أعضاء المجلس وهم معالي المهندس عباس بن أحمد هادي، والدكتور سامي بن محمد زيدان، والدكتور معدي بن محمد آل مذهب، والدكتور عبد الله بن علي المنيف، والدكتور محمد بن عبد العزيز الحيزان، والأستاذ عبدالعزيز بن سعود المتحمي، والدكتور حسين بن ضيف الله المالكي، والدكتور ثامر بن سعد البراك، والدكتور هزاع بن بكر القحطاني، والدكتور حمد بن عائض آل فهاد، والدكتور غازي بن فيصل بن زقر.وكان وفد مجلس الشورى قد وصل إلى مطار حائل الإقليمي مساء أمس السبت وكان في استقباله أمين مجلس منطقة حائل المهندس إبراهيم البدران، وعدد من أعضاء مجلس المنطقة.// انتهى //14:44ت م0124