سكاكا 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأطلق أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي نهاية الأسبوع الماضي أول موقع بمدينة سكاكا لاستبدال إنارة الشوارع بتقنية LED الحديثة, مع فريق مركز كفاءة الطاقة "ترشيد" برئاسة المهندس سعود الرويلي كأول جهة على مستوى المملكة بعدد ٣٢ ألف فانوس, ونسبة تغطية ١٠٠% لمدينة سكاكا, وذلك بعد أن عملت الأمانة خلال الأربعة أشهر الماضية على تجهيز البنية الأساسية بالكامل للبدء في المشروع وفق المواصفات المحددة من "ترشيد".وأشار أمين المنطقة إلى أن نسبة توفير استهلاك الطاقة تصل إلى 70%, وفترة الصيانة معدومة والضمان ١٠ سنوات, لافتًا الانتباه إلى أن مدة المشروع أربعة أشهر وستغطي في هذه المرحلة بلديتي صوير و زلوم، وسيشرع العمل في المحافظات الأخرى تباعًا.// انتهى //14:46ت م0125