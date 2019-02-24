الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساستقبل المشرف على برنامج التبادل المعرفي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان بمكتبه في الوزارة اليوم، مدير المركز الإسلامي في مدينة أقطوبي بجمهورية كازاخستان السيد باؤرجان نور غالييف، الذي يزور المملكة حالياً.وقدم الدكتور اللحيدان خلال الاستقبال نبذة عن برنامج التبادل المعرفي، وأهدافه، وأبرز إنجازاته، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام والعقيدة الإسلامية السمحة التي تدعو للتعايش السلمي بين أتباع الأديان.وأكد الدكتور اللحيدان استعداد الوزارة للتعاون مع المركز الإسلامي في مدينة أقطوبي لعقد الندوات والدورات التدريبية التي تعزز الانتماء الوطني وتحارب الطائفية والتطرف، في ضوء توجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.من جانبه قدم مدير المركز الإسلامي في مدينة أقطوبي بجمهورية كازاخستان باؤرجان نور غالييف، شكره لحكومة المملكة العربية السعودية؛ على ما تقوم به من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأكد سعادتهم بالتعاون القائم بين الوزارة والمركز في جميع جوانب العمل الإسلامي.وفي ختام الاستقبال, قدم الدكتور عبدالله اللحيدان عدداً من إصدارات البرنامج لنور غالييف.// انتهى //14:46ت م0126