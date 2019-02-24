القطيف 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسباشرت بلدية محافظة القطيف بترسية 17 مشروعاً تنموياً في المحافظة على عدد من المقاولين .من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن المشاريع المعتمدة تتضمن مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة واستكمال الطرق الشريانية بمدن وقرى المحافظة، واستكمال مبنى بلدية محافظة القطيف، وتطوير أنظمة ضبط الجودة وتأهيلها، واستكمال تطوير الأحياء المنتهية ، وردم مخطط معتمد وتسويته.وأضاف المهندس زياد أنه اعتُمد ثلاثة مشاريع للحدائق والتشجير منها إنشاء حدائق عامة وساحات بلدية، وتطوير حدائق عامة بالقطيف وتأهيلها، واستكمال تشجير الحدائق وحفر آبار ، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد الدراسات والتصاميم لتطوير الواجهات البحرية، ودراسة فك الاختناقات المرورية ، إضافة إلى إعداد الدراسات والتصاميم لتطوير شارع الرياض، وطريق الخليفة علي بن أبي طالب، وشارع شمال الناصرة.//انتهى//14:47ت م0127