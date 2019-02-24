مانيلا 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساختتم بالعاصمة مانيلا اليوم , معرض تاريخ المملكة والفعاليات المصاحبة له بالمركز الثقافي .وشهد المعرض الذي نظمته دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وزارة الإعلام وسفارة المملكة لدى الفلبين واستمر من الفترة 14 وحتى 19جمادى الآخرة، إقبال مئات الزوار الذين حرصوا على إثراء معرفتهم بتاريخ المملكة العربية السعودية العريق وحاضرها الزاهر المليء بالإنجازات، ورؤيتها المستقبلية - بإذن الله - في ظل رؤية المملكة 2030م.كما نالت الفعاليات المصاحبة للمعرض من العروض الفلكورية الشعبية والمقطوعات الموسيقية المحلية، والفنون البصرية المتمثلة بالخط العربي وأشكاله، ونقوش الحناء إعجاب الجمهور الفلبيني.// انتهى //14:53ت م0128