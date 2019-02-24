بريدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساختتمت جامعة القصيم ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية العلوم والآداب بالمذنب أمس، مشاركتها في مهرجان "واحة المانعية" البري لبطولة السيارات الرملية بمحافظة المذنب، الذي استمر على مدى 3 أيام، وشهد منافسات لأكثر من 100 متسابق في 3 نشاطات رياضية مختلفة مرتبطة ببطولة السيارات.وجاءت مشاركة الجامعة من خلال معرض بمشاركة 32 طالبًا من خمسة أندية طلابية، وبلغ عدد زواره ١١٣٤ زائرًا، واستفاد من الخدمات المقدمة بالمعرض 419 مستفيدًا.وقدمت كلية الصيدلة بالجامعة ركنًا توعويًا عن أضرار المخدرات وحبوب الهلوسة، وكذلك قياس السكر والضغط للزوار، وتوضيح أهمية البروتينات وأضرارها على جسم الإنسان، والنظارات الطبية، كما شاركت كلية طب الأسنان ممثلة بالنادي الطلابي بتوعية الزوار بالطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان، إضافةً إلى كرسي متنقل للفحص الطبي للزوار، حيث حولت الحالات اللازمة إلى العيادات الطبية بالمدينة الجامعية.كما شاركت كلية العلوم بركن توعوي حول كيفية صناعة الصابون والعطور المتنوعة، وشاركت كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتوعية بالأشعة وأثرها على الجسم، وكذلك السمنة وتأثيرها على الدورة الدموية، في حين قدم النادي الطلابي لكلية الهندسة في الركن الخاص به كيفية تحويل التصاميم الهندسية إلى رسم، وكيف يساعد هذا الأمر في العملية الهندسية المتميزة.// انتهى //14:54ت م0129