بغداد 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية العراقية يتقدمها رئيس الوزراء الأسبق زعيم إئتلاف الوطنية إياد علاوي اليوم، عن تشكيل تجمع جديد أطلق عليه اسم "المنبر العراقي".وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقد ببغداد اليوم: إن "المنبر العراقي" ليس حزبًا جديدًا بل هو "كيان نأمل أن يكون فاعلًا بانضمام جمعيات واتحادات ذات قاعدة شعبية واسعة إليه".وعبر عن حرص المنبر الجديد على ضم النقابات والاتحادات الشبابية لتوسيع رقعته, واستقطاب شخصيات مهمة لعبت دورًا في العملية السياسية شريطةَ أن تأتي متخلية عن أي انتماء" مؤكدًا أن المنبر الجديد يهدف إلى بناء عراق مؤثر في المنطقة.// انتهى //14:55ت م0130