نجران 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق24 فبراير 2019 م واسأسهم برنامج الرعاية الصحية المنزلية في منطقة نجران في خدمة أكثر من 900 مريضاً ومريضة بالمنطقة حلال العام المنصرم 2018م.وأوضح المتحدث الرسمي بصحة المنطقة علي آل جليدان، أن عدد الزيارات للمرضى في منازلهم بلغت 26,465 زيارة، فيما بلغ العدد التراكمي للزيارات منذ بداية البرنامج 81,427 زيارة، لخدمة ما يقارب 2775 مستفيداً من المرضى المسجلين بالبرنامج منذُ انطلاقه، مبيناً أن المرضى المنتهية خدمتهم منذ بداية البرنامج بلغوا 1853 مريضاً ومريضة.وأشار إلى أن إدارة الرعاية الصحية المنزلية قدمت العديد من الخدمات الصحية للمرضى اشتملت على صرف 53 سريراً، و55 مرتبة هوائية، و40 كرسياً متحركاً، و16 جهازاً إلكترونياً لقياس ضغط الدم، و7 أجهزة مولدات أكسجين، و 14 جهازاً لقياس نسبة السكر بالدم، و 6 كراسي حمام ثابتة، كما أمنت 10 أجهزة لشفط السوائل المتراكمة الخاصة بمرضى الجهاز التنفسي والشلل الرباعي، و 4 أجهزة مساعدة للمشي، بعدد إجمالي بلغ 232 جهازاً طبياً استفاد منها أكثر من 100 مريض من المسجلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية، لافتاً إلى أنعدد المرضى الجدد خلال شهر يناير عام 2019م، الماضي بلغوا 42 مريضاً ليصبح العدد الإجمالي للمرضى المسجلين بالبرنامج929 مستفيداً ومستفيدة.وأكد نجاح إدارة الرعاية المنزلية في تخفيض مؤشر مرضى قرح الفراش من 11 % في يناير 2018م إلى 3.7% في يناير 2019م.وإحرازها المركز الأول على مستوى المملكة في مشاريع تحسين الجودة الخاص بالرعاية الصحية المنزلية في موضوع غسيل الأيدي، كما أبرمت صحة نجران عقد شراكة مع مجموعة الحمرور بمبلغ 250 ألفا لتوفير الأجهزة الطبية المساعدة لمرضى الرعاية المنزلية, وإطلاق برنامج مجتمعي يتم من خلاله توزيع بعض الأجهزة الطبية للمرضى وعمل إصلاحات لتحسين البيئة المنزلية للمرضى.الجدير بالذكر أن برنامج الرعاية الصحية المنزلية بنجران يقدم خدماته للمرضى عبر 8 مستشفيات هي الملك خالد، ونجران العام، ومستشفى الولادة والأطفال، وشرورة العام، اللااو حبونا العام، وبدر الجنوب العام، و خباش العام، و مجمع الأمل والصحة النفسية، بواقع 12 فريقاً طبياً يقدمون الرعاية الصحية المنزلية الميسرة للمرضى من الفئات المستهدفة ببرنامج الصحة المنزلية بالمنطقة.//انتهى//14:58ت م0131