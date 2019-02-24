نجران 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق24 فبراير 2019 م واستفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أمس، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة نجران، بهدف الوقوف على سير العمل ونسبة الإنجاز بها.وشملت الجولة الميدانية الوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها بطريق الملك سعود, وأعمال الإنارة في حي شعب جبير، ومشروع تصريف السيول طريق الملك عبدالعزيز مع شارع الجربة، والوقوف على أعمال السفلتة الجاري تنفيذها بحي الشرفة الجنوبية.وشدد أمين المنطقة، على أهمية استكمال الإنارة وإطلاق التيار الكهربائي بحي شعب جبير، وسرعة إنجاز مشروع تصريف السيول وإعادة ربط طريق الملك عبدالعزيز مع شارع الجربة، ومراعاة وسائل السلامة خلال أعمال المشروع، كما حث على مضاعفة الجهود لإنجاز أعمال السفلتة بحي الشرفة الجنوبية وفق الجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية المعتمدة.// انتهى //14:59ت م0132