القاهرة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثبات موقف بلاده من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم بنظيره الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش القمة العربية الأوروبية التي تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية.وأشار الرئيس السيسي إلى استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالتنسيق الوثيق مع الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية إستراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابي لخلق المناخ المواتي لاستقرار الأوضاع على الأرض خاصةً من خلال دفع مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية مما يساعد على مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.// انتهى //15:00ت م0135