الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بقسم التربية البدنية والنشاط الرياضي خمس دورات للإسعافات الأولية (الإنعاش القلبي) على هامش دوري المدارس لكرة القدم الذي تنفذه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم.واستهدفت الورشة 520 معلم تربية بدنية، استضفتها خمسة مكاتب للتعليم في السويدي، والعزيزية، وقرطبة، والشرق، والرائد بالإضافة لمشاركة 12 منظماً ما بين مشرف تربوي، ومنسق، وإعلامي، وحضور عدد من مسؤولي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.وقدم مدربون مختصون في طب الطوارئ من منسوبي جمعية القلب السعودية هذه الدورات وهم: قائد الفريق ورئيس الجمعية الدكتور عبد المجيد خان، وأخصائي التمريض في مركز صحي الدرعية صالح الحسينان، وأخصائي التمريض في مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل رائد البصيص.ونوه مدير إدارة النشاط الطلابي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور أنور أبوعباة بإقامة هذه الدورات التوعوية، متمنياً أن يستمر التعاون مع أي جهة لما فيه خدمة طلاب التعليم العام ومعلميهم.وقال: "حرصنا على نجاح هذه الورش بتعليمات من المدير العام للتعليم، وإقامتها ومشاركة أكبر عدد من معلمي التربية البدنية لما فيها من فائدة كبيرة ومصلحة الطلاب، معربا عن شكره لجمعية القلب السعودية ومنسوبيها.من جهته، أبدى المدرب المشارك في دورات الإسعافات الأولية (الإنعاش القلبي) رائد البصيص سعادته بالعمل مع مربيي الأجيال وصانعي شباب المستقبل وهم المعلمون في التعليم العام، وقال "يتعرض بعض الطلاب أو حتى المعلمين لبعض المخاطر قد تؤدي إلى إصابات متعددة وقد تكون خطيرة، لذلك لابد من أن يكون هناك أشخاصا لديهم القدرة والمعرفة بكيفية القيام بالإسعافات الأولية اللازمة، ريثما يحضر الطبيب أو ينقل المصاب إلى المركز الصحي أو المستشفى".وبين أنه تم في هذه الدورات صناعة مادة جديدة تهتم بالطبقة المستهدفة، وهم معلمو التربية البدنية في مدارس التعليم العام عن طريق المدربين الموجودين في الدورات، حيث تبدأ أول 45 دقيقة من الدورة بدرس كامل عن الإسعافات الأولية وطب طوارئ، ثم من 15 إلى 20 دقيقة دورة عن الإصابات، ثم تختتم آخر ساعة و15 دقيقة بإقامة دورة ميدانية تطبيقية.وأعرب عن شكره للإدارة العامة للتعليم لرغبتها أن يكون منسوبوها ملمين ببعض جوانب الصحة والسلامة، وكيفية الحد من تفاقم الإصابة، والإسهام في إنقاذ حياة من هم حولهم، كما شكر رئيس قسم التربية البدنية صالح الحارثي على تعاونه الكبير في نجاح هذه الورش والدورات. // انتهى //15:03ت م0136