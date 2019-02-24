الباحة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة بني حسن اليوم، اجتماعًا في دورته الثالثة، بحضور رئيس المجلس فراج بن أحمد الصغيّر وأعضاء المجلس, وذلك بمقر المجلس في البلدية.وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي محمد البيضاني أن الاجتماع ناقش عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، إضافةً إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماعات منها : تحديد أولويات سفلتة الطرق ذات الأهمية، والعمل على تحديد مسارات الطرق التي تربط الشرق بغرب المحافظة, ومناقشة تقاطع مركز بيضان, مضيفاً أن المجلس وافق على تلك الاقتراحات والرفع بها لبلدية المحافظة.// انتهى //15:04ت م0137