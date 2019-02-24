شبوة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتدشين المرحلة الأولى من دورات تأهيل المزارعين في منطقة عزان بمديرية ميفعة شرق محافظة شبوة، وذلك في إطار مشروع تحسين سبل العيش وضمن البرامج التدريبية بالقطاع الزراعي.وأشاد رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية ميفعة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر محمد، بمثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ومعرفة الطرق الحديثة في التغلب على الآفات ومكافحتها.وأوضح المنسق الميداني بالمحافظة عبدالله الشريمي أن المشروع يستهدف 100 مزارع ورفدهم بالأدوات المهنية على حسب الاحتياجات المرفوعة من قبلهم بالتنسيق مع مكتب وزارة الزراعة بالمحافظة.وأكد أنه سيتم تأهيلهم على أدوات الزراعة الحديثة وعلى أدوات الري والأسمدة بالإضافة إلى البذور المحسنة، كما سيتم توزيع أدوات زراعية تعينهم على تحسين منتوجاتهم الزراعية، موضحا أن هذا التدخل في المجال الزراعي سوف يحسن المعيشة لكثير من الأسر لأن هذه المناطق تعتمد على هذا القطاع.وشكر الشريمي المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه التدخلات التي حسنت معيشة الناس في هذا البلد.// انتهى //16:23ت م0200