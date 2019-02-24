الجزائر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني مأدبة عشاء الليلة الماضية في مقر إقامته على شرف الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة، والدكتورة وفاء بنت حمد الصالح ممثلة هيئة حقوق الإنسان، وفاطمة بنت سعد الشهري ممثلة مجلس شؤون الأسرة، ورشا بنت محمد المديهيم ممثلة وزارة الخارجية، إضافة إلى الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق لها.وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في الدورة (38) للجنة المرأة العربية المنعقدة في الجزائر خلال هذه الفترة، حيث حضر هذه المناسبة إلى جانب أعضاء الوفد ممثلي جامعة الدول العربية وعدد من أعضاء السفارة.// انتهى //16:24ت م0201