القاهرة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره التونسي باجي قايد السبسي، وذلك على هامش القمة العربية الأوروبية التي تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ.وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء ضرورة تدعيم التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع تونس بشأن الميليشيات الإرهابية والعائدين من مناطق الصراع الذين يمثلون تهديداً مشتركاً للبلدين والمنطقة بأكملها، مشددًا على موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب ودعم الإجراءات التي تتخذها القيادة التونسية في سبيل الحفاظ على الأمن في الدولة.ورحب الرئيس المصري بالدعوة الموجهة له من نظيره التونسي لحضور القمة العربية المقبلة في تونس، معرباً عن ثقة مصر بنجاح تونس في تنظيم هذا الحدث الضخم.وأشار إلى استعداد مصر الكامل للعمل مع التونسيين قبل وأثناء القمة لضمان خروجها بقرارات مؤثرة تكون على قدر التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة، خاصةً في ضوء توافق رؤى البلدين حول معظم القضايا الإقليمية والموضوعات المنتظر طرحها على جدول أعمال القمة.من جانبه، أكد الرئيس التونسي باجي قايد السبسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.// انتهى //16:25ت م0202