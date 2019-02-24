الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساختتمت منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم أمس التي شهدت 7 انتصارات وتعادل وحيد .وفاز الفتح على الأهلي 2-1، والهلال على الاتحاد 2-0، والتعاون على الباطن 4-1، والشباب على القادسية 1-0، والوحدة على أحد 4-1، والفيصلي على الرائد 3-0، والنصر على الفيحاء 1-0، فيما تعادل الحزم أمام الاتفاق 1-1.وحافظ الهلال المتصدر على فارق النقاط الست بينه وبين النصر حيث وصل للنقطة 52 مقابل 46 نقطة للنصر صاحب المركز الثاني، فيما عزز الشباب موقعه في المركز الثالث بـ 40 نقطة يليه التعاون الرابع بـ 36 بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس .ونستعرض فيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات بعد نهاية الجولة الـ 21 حيث شهدت الجولة تسجيل 22 هدفًا منها 18 هدفًا بالقدم اليمنى، و3 باليسرى وهدف بالرأس ، وسجل اللاعبون الأجانب 13 هدفًا فيما تكفل المحليون بتسجيل 9 أهداف.وأشهر في الجولة 35 بطاقة صفراء فيما خلت من أي بطاقة حمراء ، وأكثر النتيجة التي تكررت 1-0 "مرتين" و 4-1 "مرتين".ويعد فريق الهلال الأقوى هجومًا بـ 53 هدفًا، وأحد الأضعف هجومًا بـ 16 هدفًا ، أما الشباب الأقوى دفاعًا بـ 13 هدفًا سكنت شباكه، وأحد الأَضعف دفاعًا بـ 46 هدفًا ، كذلك الهلال الأكثر فوزًا بـ 16 انتصارا ، وأحد والاتحاد الأقل فوزًا بـ 3 انتصارات لكل منهما ، والحزم أكثر الفرق تعادلًا بـ 8 مباريات، والقادسية الأقل تعادلًا بمباراتين فقط.وعزز لاعب نادي الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز صدارته للهدافين بـ 17 هدفًا، يليه الكاميروني ليندر تاوامبا "التعاون" بـ 15 هدفًا.وبلغ إجمالي الحضور الجماهيري في مباريات الجولة 72366 متفرجا ، فيما شهدت مباراة الاتحاد والهلال الحضور الجماهيري الأكبر في الجولة بـ 52210 متفرجين .// انتهى //16:27ت م0203