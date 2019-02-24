مكة المكرمة في 19 جماد الآخر 1440 ه الموافق 24 فبراير 2019 م واستقدم الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام خدمات متكاملة لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- وبإشراف وتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوجيهية والإرشادية لكافة أصقاع المعمورة وتقديم أرقى الخدمات التي تهدف إلى كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على قاصدي بيت الله الحرام حيث تقدم الخدمات التوجيهية والإرشادية من خلال تنظيم عملية الإفتاء والإرشاد داخل المسجد الحرام وخارجه, والقيام بالترتيبات اللازمة لتنظيم دروس ومحاضرات المشايخ والعلماء وتسجيلها واستخدام شبكة الإفتاء الجديدة الموزعة على الأبواب وأروقة الحرم وكذلك إقامة الدورات العلمية وتنظيم عملية توزيع الكتيبات والمطويات الإرشادية, وإرشاد المستفتين إلى أداء عبادتهم بالطرق الشرعية الصحيحة.كما تقدم الإدارة الخدمات الدعوية من خلال توزيع المصاحف وطباعة الكتب, حيث يتم تزويد المسجد الحرام بالمصاحف مختلفة الأحجام والتفاسير وتوفير المصحف (المترجم معاني كلماته) إلى 65 لغة من لغات العالم وتأمين جميع المصليات في المسجد الحرام بما يلزم من أرفف ومتابعة عملية تزويدها بالمصاحف وإعادة المتناثر منها وترتيبها في مكانها المخصص بشكل دوري علاوة على جمع المصاحف من غير طبعة مجمع الملك فهد – يرحمه الله- من دواليب وأرفف المصاحف, وتجهيز لجنة من الحفاظ يقومون بمراجعتها والتأكد من خلوها من الأخطاء , وإهداء المصاحف على الزائرين والمعتمرين ومندوبي المساجد والجمعيات الخيرية.وتتولى الإدارة توزيع الكتيبات الدعوية في المناسك والعبادات والآداب الإسلامية في المسجد الحرام, وإهداء الكتب العلمية لطلبة العلم والأئمة والخطباء وتشكيل لجان تقوم بإزالة الملاحظات اليومية بالإضافة إلى الإشراف على تنظيف وصيانة وإصلاح دواليب والأرفف, والإشراف على حلقات حفظ القرآن الكريم والمراجعة والإجازة وتصحيح التلاوة كما تتولى الإشراف على المقرأة الإلكترونية لتصحيح التلاوة عن بعد والمساهمة في تقديم خدمات إلكترونية تخدم زوار المسجد الحرام من خلال إنشاء تطبيق " أخطاء المناسك" وتطبيق " فرقان " لأحكام التعامل مع المصحف وبرنامج " بيان" لتحميل المصحف " المترجم معاني كلماته" من خلال الباركورد للأجهزة الذكية.وتقوم الإدارة ممثلة في إدارة التطويف بتأمين مطوفين يرشدون الزوار لأداء نسكهم وترتيب الأدوار بين المطوفين وتوزيعهم في المطاف إلى جانب تنظيم عمل المطوفين وتوزيعهم في المواقع المحددة في أرجاء المسجد الحرام وتحديد الأوقات المصرح لهم بمزاولة مهنة التطويف, وتوزيع كتيبات الأدعية وصفة العمرة بالإضافة إلى الإشراف على المطوفين وحثهم على تقديم الخدمة الإرشادية في الطواف والسعي وفق الهدى النبوي الصحيح والتنسيق مع المراسم الملكية لتأمين مطوفي ضيوف الدولة.// انتهى //16:28ت م0204