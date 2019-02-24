المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستكثف إدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية أعمالها وجهودها اليومية من خلال العمل على تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين على مدار 24 ساعة لضمان أداء سير العمل.وأوضح مدير إدارة التطهير والسجاد خالد بن معلث الرحيلي أن الإدارة تعنى بنظافة المسجد النبوي وسجاد الصلاة والمرافق المحيطة به "دورات المياه" حيث تغسل ثلاث مرات يومياً بآلات غسيل جديدة وحديثة مزودة بمواد النظافة اللازمة وعددها 30 مكينة , وزيادة معدل الغسيل لساحات المسجد النبوي كلما دعت الحاجة لذلك عند نزول الأمطار والغبار .وبين أن الإدارة تعمل على تهيئة 16 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية حيث يبلغ عدد العاملين 1290 عاملًا لتوفير جميع الخدمات لراحة المصلين والزوار .وتقوم الإدارة بالعمل على كنس الروضة الشريفة وتطييبها بمعطرات الورد بمعدل 6 مرات يومياً لتجهيزها للزوار , كما يتم العمل على نظافة قواعد الأعمدة وجميع الأجزاء المعمارية الداخلية والخارجية وتلميع النحاسيات , إضافة إلى رفع النفايات يومياً حيث بلغ مجموع ما يرفع من النفايات تقريبًا 45 طنًا تقريبًا لإنجاز المهام بأسرع وقت.وأشار أن الإدارة قامت بوضع أكياس خاصة لحفظ الأحذية أمام مداخل الحرم حفاظًا على نظافة المسجد وسجاده من مخلفات الأحذية والروائح , إضافة لما هو موجود من دواليب ألمنيوم برفوف وعددها ألفان وثمان مئة دولاب وُزعت داخل المسجد النبوي.وتتولى الإدارة العمل على متابعة نظافة أقسام النساء ببرامج مماثلة لما في أقسام الرجال , حيث بلغ تشغيل 200 عاملة نظافة في قسم النساء.// انتهى //16:28ت م0205