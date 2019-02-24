سكاكا 19 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م واسأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ضرورة تنفيذ مشاريع الأمانة والبلديات التابعة وفق الجدول الزمني المعد لكل مشروع، والوقوف على أسباب تأخر البعض والعمل على تذليل كافة العقبات، وفق توجيهات حكومتنا الرشيدة التي تؤكد على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد لها.جاء ذلك خلال اجتماع للمهندس الغامدي بوكلاء الأمانة ورؤساء البلديات ومدراء المشاريع، حيث استعرض المختصين جميع المشاريع الجاري تنفيذها والجداول الزمنية ومناقشة أسباب المتأخر منها والتي تركزت على وجود بعض الشبكات والبنى التحتية لقطاعات خدمية ،اضافة الى ظروف خاصة في بعض المقاولين تم التوجيه على تصحيحها دون تهاون، كما تمت مناقشة الخطط المعمول بها لمتابعة سير المشاريع الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز والعوائق التي تحول دون تنفيذها في الوقت المحدد ، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى التنفيذ للمشاريع .ووجه بعقد ورشة عمل تجمع المختصين في التخطيط العمراني والمشاريع والمالية والميزانية بحضور المقاولين والمكاتب الاستشارية تمهيداً لاعتماد الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع ووضع تصور وخطة للعام المقبل للمشاريع الجديدة للتوافق مع خطة التحول 2020 .//انتهى//16:35ت م0206