مقديشو 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تحسين الوصول إلى مياه الشرب والاستخدام الشخصي والصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا بالصومال، يستفيد من المشروع 60,000 فرد، وذلك بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين .وعمل المركز على حفر ست آبار مياه بعمق 250 مترًا وتنفيذ تمديدات لخطوط أنابيب المياه، وإنشاء ست مضخات بالطاقة الشمسية، لتأمين مصادر مياه الشرب والاستخدام الشخصي ولضمان الحصول على المياه بالكميات المناسبة بسبب جفاف المناطق المستهدفة في الصومال.كما قام المركز بصيانة أربع آبار مياه وتوفير أربع مضخات بالطاقة الشمسية مع إصلاح التمديدات اللازمة، وفحص المياه على فترات متفاوتة لضمان جودة المياه قبل وصولها للمستهدفين، وتأمين عشرة خزانات مياه لكل بئر سعة 50 ألف لتر.وأنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة 600 دورة مياه 300 منها في جنوب وسط الصومال و300 أخرى في منطقة بونتلاند شمال شرق الصومال، كما عمل المركز أيضًا على تعزيز النظافة الشخصية بتوزيع 4,880 من أدوات النظافة الشخصية و 80 من أدوات النظافة في أماكن دورات المياه العامة، كذلك قام المركز بتدريب وتثقيف 100 متدرب في الأنشطة كافة في المناطق المستهدفة.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول ومنها الصومال.//انتهى//16:36ت م0207