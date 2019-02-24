عام / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة
الأحد 1440/6/19 هـ الموافق 2019/02/24 م واس
جدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة ، عبدالله المحمدي ، يرافقه عدد من أعضاء المجلس.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال المجلس ، وخططه المستقبلية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، كذلك دوره في تمثيل أهالي جدة وإيصال أصواتهم للجهات الخدمية ذات العلاقة.
// انتهى //
16:36ت م
0208