جدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستشارك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، الشريك البلاتيني والناقل الرسمي للمعرض الدولي السعودي الأول للطيران ، الذي سيقام بمقر نادي الطيران في الثمامة بمدينة الرياض خلال الفترة من 12-14 مارس 2019م، وذلك بجناح كبير بالمعرض يضم منصات مستقلة لمجموعة شركات المؤسسة ، تستعرض من خلاله أحدث منتجاتها وخدماتها في مجال صناعة النقل الجوي ، ومبادرات وبرامج تطوير الخدمات ، ومنها برنامج (TOP5) الذي يهدف لوصول الناقل الوطني لمستوى خمسة نجوم ضمن أفضل شركات الطيران على مستوى العالم ، وبرامج الاتصالات والترفيه على أسطولها الحديث.وتستعرض "السعودية" خلال المعرض طائرتين حديثتين من أسطولها، إحداهما من طراز (B777-300) وتحمل شعار سباق الفورميلا الذي أقيم في الدرعية خلال شهر ديسمبر الماضي برعاية الخطوط السعودية ، وطائرة من طراز (A320) المزودة بتقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة.وأوضح مساعد المدير العام للإتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله ، أن المعرض يُعد تظاهرة عالمية في مجال الطيران ، وفرصة مواتية لكافة الشركات والجهات ذات العلاقة بالطيران والنقل الجوي على مستوى العالم ، لاستعراض منتجاتها والتعريف بخدماتها وبرامج تطويرها.وقال:"المعرض الدولي السعودي الأول للطيران حدث غير مسبوق من نوعه في المملكة ، ويهدف إلى تعزيز تواصل صناعة الطيران والفضاء في المملكة ، ودعم وتطوير قطاع النقل الجوي وهو أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتطوير ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ، ورعاية "السعودية" لهذا الحدث كشريك رئيسي وناقل رسمي تأتي امتدادًا لإسهاماتها ومشاركتها في العديد من الفعاليات والمناسبات التي تبرز الوجه الحضاري للمملكة ، ومنها سباق فورمولا الدرعية في الرياض ، وبطولة الجولف الدولية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ، وغيرها من المناسبات والفعاليات التي تنظمها المملكة ، وأثبتت من خلالها قدرة فائقة على تنظيمها وإنجاحها".وأكد باهديلة أن جناح الخطوط السعودية سوف يستقبل الزوار خلال المعرض ، حيث يمكنهم الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات وعروض المبيعات وعطلات "السعودية" ، إلى جانب توفير خدمات الحجز وإصدار بطاقات صعود الطائرة للمشاركين والزوار من داخل المملكة وخارجها.// انتهى //16:37ت م0209