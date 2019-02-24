مأرب 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بتسليم السلال الغذائية لشهر فبراير الجاري لأسر 420 يتيمًا ويتيمةً من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن.ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //16:43ت م0211