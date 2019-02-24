مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الفرق التطوعية اليوم, برنامجًا تعريفيًا تطبيقيًا عن مبادرة "ساعد في المصاعد"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الدفاع المدني بملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة".واعتمد البرنامج على توزيع ساحات الحرم على عدد من الفرق التطوعية لتتولى مهام التنفيذ، في حين يقوم فريق آخر يعمل من مقر مباني سكن المعتمرين بأشعار الفرق المتواجدة بالساحات عن توجه النزلاء من المعتمرين إلى الحرم بغرض تسجيل وقت الوصول في الجداول المعدة بالنسبة للمعتمرين داخل نطاق تنفيذ المبادرة.واشتمل البرنامج الترحيب بالمعتمرين وتقديم الهدايا التذكارية، إضافة إلى المطبوعات التوعوية عن المصاعد.وأوضح مشرف فريق السلام السعودي الدكتور أسامة باقازي أن الفرق التطوعية تمد يد العون والمساعدة لكل من يحتاج لها طوال أيام السنة ويزداد الأمر أهمية عندما يقترن العمل التطوعي بشرف خدمة ضيوف الرحمن.وأشار إلى أن جميع أعضاء الفريق سعداء للمشاركة مع الدفاع المدني في تنفيذ المبادرة ونستمر مع زملائنا في الفرق التطوعية حتى انتهاء كامل الفعاليات, سائلًا الله أن تحقق المبادرة الأهداف المرجوة.// انتهى //16:43ت م0212