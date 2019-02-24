طرابلس 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسشهدت مدينة غريان جنوب غرب العاصمة الليبية عاصفة ثلجية قوية، حيث غطت الثلوج المُتراكمة مباني المدينة وطرقاتها، وسط رياح قوية تسببت بقطع التيار الكهربائي عن المدينة منذ مساء أمس.وأفاد مصدر من دائرة التوزيع التابعة للشركة العامة للكهرباء في غريان تعرض محطة الهيرة لخلل نتيجة العاصفة القوية تسبب في تدهور إمدادات التيار الكهربائي للمدينة.وشهدت مدينة غريان تواجد الثلوج في الشوارع والمناطق الجبلية ومنطقة جبل نفوسة تزيد عن 15 سم، مما أعاق السير في تلك المناطق وإغلاق المدارس في العديد من مناطق غرب وشرق ليبيا، حيث شهدت شحات والبيضاء عاصفة ثلجية وأمطاراً عزيزة كذلك في مدينة بنغازي .مما يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية سبق أن حذّر من اقتراب منخفض جوي قوي من ليبيا، ولفت النظر إلى أن تأثيره سيكون قوياً على مناطق جبل نفوسة.// انتهى //16:44ت م0214